TİM Başkanı Gülle, ocak ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuştu Açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Yeni ihracat hedefimize ulaşmak için ihracatımızı her ay ortalama 2,1 milyar dolar daha artırmamız gerekiyor. Yılın ilk ayında bunu başardık" dedi.

2022 yılı ocak ayı dış ticaret rakamları Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katıldığı toplantıda paylaşıldı.

TİM Başkanı Gülle toplantıdaki konuşmasında, 2021 yılının Cumhuriyet tarihinde eşine benzerine rastlanamayacak, yıllar sonra bile ihracatta dönüm noktası olarak hatırlanacak başarı hikayesinin yazıldığı bir yıl olduğunu vurguladı.

"Nasıl ki 2020 yılı pandemiyle hatırlanacaksa, 2021 yılı da ihracatımızdaki rekorlarla anılacak." diyen Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine gösterilen 250 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Gülle, bu hedefe ulaşmak ve daha büyük siparişleri karşılayabilmek adına her sektörde ölçek ekonomisinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü bu hedef daha fazla üretim, daha fazla yatırım isteyen, ölçek ekonomisini üretimin merkezine alan bir hedef. Son dönemde, bazı sektörlerimizde çok önemli konsolidasyon çalışmaları yapıldığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl küresel tedarik zincirlerindeki kırılmayı başarılı bir şekilde değerlendirdik. Yeni ihracat hedefimize ulaşmak için, ihracatımızı her ay ortalama 2,1 milyar dolar daha artırmamız gerekiyor. Yılın ilk ayında bunu başardık.

İhracatımızdaki yükselişle birlikte büyük hacimde işler ve artan maliyetler, finansal anlamda daha büyük sorumlulukları ve ihtiyaçları da beraberinde getiriyor. İhracatı Geliştirme Fonu'nun da mart ayında devreye alınmasıyla ihracatçılarımızın finansmana erişim sorunu büyük ölçüde çözülmüş olacak. 250 milyar dolarlık hedefine yıl sonunda ulaşmak adına çalışacağız."

"Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rakamına erişmeyi başardık"

Ocak ayı ihracat rakamlarına ilişkin bilgi veren Gülle, yeni yılın ilk ayında da tarihi bir performans göstererek rekora ulaştıklarını dile getirdi. Gülle, "Ocak ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 17,3'lük artışla, 17,6 milyar dolar oldu. Bu rakamla beraber, tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rakamına erişmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

Ocakta 23 sektörün ihracatını artırdığını aktaran Gülle, şu bilgileri verdi:

"Bu ay 2,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörümüz ilk sırada yer alırken, 2,1 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci ve 1,6 milyar doları aşan çelik sektörümüz ise üçüncü oldu. Sektörel anlamda en dikkat çekici artışlar ise geçtiğimiz yıla göre ihracatını 578 milyon dolar artıran çelik, 495 milyon dolar artıran kimyevi maddeler ve 366 milyon dolar artıran demir ve demirdışı metaller sektörlerimizde yaşandı.

Bu ay ihracatçılarımız, ülkemizin bayrağını 219 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. 153 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. İhracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke, 1,6 milyar dolarla Almanya 1,2 milyar dolarla ABD ve 1 milyar dolarla İtalya oldu. İhracatımızı tutar bazında en çok artırdığımız ülkeler, 303 milyon dolar artışla ABD, 190 milyon dolar artışla Mısır ve 189 milyon dolar artışla Irak oldu."

"AB'ye ihracatımız yüzde 14 arttı"

TİM Başkanı Gülle, ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında, Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği'ne ihracatın yüzde 14 artışla, 7,3 milyar dolar hacme ulaşarak yüzde 41,6 pay aldığını bildirdi.

AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de dahil edildiğinde, Avrupa kıtasının, ocak ayı ihracatındaki payının yüzde 54,3 olduğuna işaret eden Gülle, konuşmasına şöyle devam etti:

"Diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 1,9 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya 1,4 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Tam 1.516 firmamız, bu ay ilk kez ihracat yaparak ihracat ailemize katıldı. 1.516 firmamızın 333'ü mobilya, 331'i kimyevi maddeler, 280'i ise demir ve demirdışı metaller sektöründe faaliyet gösteriyor. Yeni firmalarımız, ocak ayında 85,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ay ihracat yapan firma sayımız 42 bin 494 oldu.

Miktar bazında ihracatımız ise yüzde 7,8 artarak 13 milyon ton olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, ihracat birim fiyatımızda da oldukça pozitif bir ivme devam ediyor. Birim ihracat değerimiz geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 1,35 dolara yükseldi. Bu ay birim ihracat değerini en çok artıran sektörlerimiz, yüzde 83 ile elektrik-elektronik, yüzde 58 ile savunma ve havacılık ve yüzde 49 artışla çelik sektörlerimiz oldu. Katma değerli ve markalı ihracatımız arttıkça, ürünlerimizin değeri daha da artacak."

"Ocak ayında 62 ilimiz ihracatını artırdı"

İsmail Gülle, ocak ayında, 62 ilin ihracatını artırdığını, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilin sırasıyla, 7 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa olduğunu bildirerek, bu şehirler haricinde, ihracat artışıyla dikkat çeken diğer illerin ise ihracatını 265 milyon dolar artıran İzmir ve 137 milyon dolar artıran Ankara olduğunu söyledi.

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre ise 180 ülkeye toplam 7,5 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildiğini dile getiren Gülle, ocakta Türk lirası ile ihracatın yüzde 59 arttığını aktardı.

"Bu ayla birlikte, son 17 ayın 15'inde ihracat rekoru kırmış olduk"

Küresel ticarette yaşanan gelişmelere değinen Gülle, yaşanan gelişmeler neticesinde geçen yıl elde edilen kazanımların korunmasının önemli olduğunu söyledi.

Gülle, son rakamlara göre, 2021'de küresel ticaretin yüzde 22,4 artışla 21 trilyon doları aşmasının beklendiğini anımsatarak, "Türkiye ise rakiplerinden pozitif ayrışarak aynı dönemde ihracatını yüzde 33 artırdı. İşte aradaki bu yüzde 10'luk fark, küresel tedarik zincirlerindeki kırılmayı ne kadar iyi değerlendirdiğimizin somut bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Gülle, hızla yükselen küresel enflasyonun tüm dünya için ciddi bir sorun olduğunun altını çizerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Emtia fiyatlarında 2022 yılında da yükseliş ivmesi devam ediyor. Benzer şekilde enerji maliyetlerinde de son yılların en yüksek rakamları görülüyor. Enerji arz güvenliğinin sağlanması, bugün her zamankinden daha önemli. Hükümetimiz, bu konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. 2022 yılında, 27 sektörümüzün tamamında rekorlar kırarak, ihracat ailemize 20 bini aşkın yeni üye kazandırarak, 1 milyar dolar üzeri ihracat yapılan ülke sayısını 50'ye, ortalama ihracat mesafemizi 3.300 kilometreye, küresel ticaretten aldığımız payı 1,15'e, toplam ihracatımızı ise 250 milyar dolara çıkarmak için gayretle çalışacağız.

Mal ihracatımızın yanında, bu yıl hizmet ihracatımızdan beklentimiz de oldukça yüksek. 2021'de yüzde 103 artışla 24 milyar dolara ulaşan turizm gelirlerimizde, bu yıl tarihi bir rakamı hedefliyoruz. 2021'i rekorlarla uğurlamıştık, 2022'ye de yine rekorla başladık. Bu ayla birlikte, son 17 ayın 15'inde ihracat rekoru kırmış olduk. İnanıyorum ki yılın kalanında da, her ay başında milletimize güzel haberler vererek, tüm hedeflerimize ulaşacağız."