Bakan Pakdemirli, Tarım Müşavirleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Tanışma ve İstişare toplantısında konuştu

Bakan Pakdemirli, Tarım Müşavirleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Tanışma ve İstişare toplantısında konuştu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Müşavirleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Tanışma ve İstişare toplantısına katıldı.