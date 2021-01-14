Bakan Pakdemirli, Tarım Müşavirleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Tanışma ve İstişare toplantısında konuştu
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Bakan Pakdemirli, Tarım Müşavirleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Tanışma ve İstişare toplantısında konuştu

14.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:09

Bakan Pakdemirli, Tarım Müşavirleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Tanışma ve İstişare toplantısında konuştu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Müşavirleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Tanışma ve İstişare toplantısına katıldı.

Bakan Pakdemirli, Tarım Müşavirleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Tanışma ve İstişare toplantısında konuştu

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Müşavirleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Tanışma ve İstişare toplantısına katıldı.

Bakan Pakdemirli, Tarım Müşavirleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Tanışma ve İstişare toplantısında konuştu
Bakan Pakdemirli, Tarım Müşavirleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Tanışma ve İstişare toplantısında konuştu
Bakan Pakdemirli, Tarım Müşavirleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Tanışma ve İstişare toplantısında konuştu
Bakan Pakdemirli, Tarım Müşavirleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Tanışma ve İstişare toplantısında konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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