Tim Başkanı Büyükekşi, Mayıs Ayı İhracat Rakamlarını Denizli'de Açıkladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Mehmet Büyükekşi, Mayıs ayı ihracatının yüzde 12,2 artışla 14 milyar dolara çıktığını kaydetti.

Başkan Büyükekşi, Mayıs ayı ihracat rakamlarını Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katıldığı basın toplantısı ile Denizli'de açıkladı. Basın açıklaması kentte 4 bin 100 kişinin çalıştığı bir tekstil tesisinde yapıldı. Büyükekşi, basın toplantısında yaptığı konuşmada mayıs ayının Türkiye ihracatında rekor tazelenmesine sahne olduğunu ve aylık bazda tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını kaydetti. Büyükekşi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artışla 14 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Haziranda yapılacak TİM Genel Kurulu nedeniyle ihracat rakamlarını Başkan sıfatıyla son kez açıklayan Büyükekşi, açıklamasında önce 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değindi. Seçimlerle birlikte ülke olarak belirsizliklerin ortadan kalkacağına anımsatan Büyükekşi, "İstikrarlı bir ekonomik ortamda hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyorum. Seçim sonuçlarının şimdiden ülkemize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum. Güçlü bir yönetim anlayışı ile ekonomimizin gücü ve potansiyeli de inşallah seçimlerden sonra çok daha iyi bir şekilde ortaya çıkacak" dedi.

"Kurulacak güçlü hükümet ile dövizdeki oynaklık son bulacak"

Büyükekşi, mayıs ayı ihracatına paritenin etkisinin pozitif yönlü olarak 346 milyon dolar olduğunu, bunda özellikle euro-dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olmasının etkili olduğunu söyledi. Son dönemde döviz kurları üzerinde ciddi bir spekülatif ortam oluştuğuna da değinen Büyükekşi, "Merkez Bankası müdahale etti, hafta başında da tekrar bir müdahalede bulundu ve Türk lirası şuanda yeniden değer kazanıyor. İhracatçılar olarak döviz kurlarında bu denli yüksek oynaklığı doğru bulmadık. İnanıyoruz ki, seçimlerin ardından kurulacak güçlü hükümet ile dövizdeki oynaklık son bulacak. Merkez Bankamızın alacağı önlemlerle birlikte, kurlarda yaşanan bu yüksek oynaklık sona erecek" ifadelerini kullandı.

"Son 8 aydan bu yana ihracat çift haneli olarak gerçekleşti"

Büyükekşi, "Mayısta en fazla ihracatı yine otomotiv, hazır giyim ve kimyevi maddeler sektörleri yaparken, en büyük pazarlarımız olan Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya'ya ihracatta artış kaydedildi. Mayıs ihracatına parite etkisi ise pozitif yönlü şekilde 346 milyon dolar oldu. Mayıs ayı Türkiye ihracatında rekor tazelenmesine sahne oldu ve aylık bazda tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre mayıs ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artışla 14 milyar dolara yükseldi. Miktar bazında ihracat ise mayısta yüzde 3,8 artarak 10,5 milyon ton oldu. İhracatta artış Kasım 2016 tarihinden itibaren, son bir buçuk yıldır kesintisiz sürerken, son 8 aydan bu yana da çift haneli olarak gerçekleşti. Yılın ilk 5 ayında ihracat yüzde 9,3 artışla 69 milyar dolara çıkarken, son 12 ayda ise bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artışla 161,7 milyar dolar olarak gerçekleşti" dedi.

"En fazla ihracatı her zaman olduğu gibi 2,8 milyar dolarla otomotiv sektörü yaptı"

Açıklanan ihracat rakamlarını sektörel bazda da değerlendiren Başkan Büyükekşi, mayıs ayında sektörel bazda en fazla ihracatı her zaman olduğu gibi 2,8 milyar dolarla otomotiv sektörünün yaptığını kaydetti. Otomotivdeki artışın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 olduğunu dile getiren Büyükekşi, "Bu sektörü 1,49 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ile 1,46 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Mayıs ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler yüzde 65,8 ile yaş meyve ve sebze, yüzde 44,3 ile savunma ve havacılık sanayii ve yüzde 25,8 ile demir ve demir dışı metaller oldu. Genele bakıldığında tarım ihracatı yüzde 13,6 sanayi ürünleri ihracatı yüzde 12,6 artarken, madencilik ürünleri ihracatı yüzde 3,3 azaldı" diye konuştu.

"154 ülke ve bölgeye ihracat arttı"

İhracat pazarlarına bakıldığında mayıs ayında 154 ülke ve bölgeye ihracatın arttığını anımsatan Büyükekşi şunları söyledi:

"En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya'ya yüzde 10,2, İngiltere'ye yüzde 13, İtalya'ya yüzde 23,8, İspanya'ya yüzde 51,8 ve Fransa'ya yüzde 20,3 artış kaydedildi. En fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında ise en yüksek artış ise yüzde 56 ile Rusya'ya oldu. Ülke grubu bazında bakıldığında mayısta AB'ye ihracat yüzde 18,8 artarken, AB'nin ihracatımızdaki payı yüzde 51,6 oldu. Afrika'ya ihracat yüzde 27,7 Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 14,1 artarken, Orta Doğu'ya yüzde 6,7, Kuzey Amerika ülkelerine ise yüzde 9,9 azaldı. 3,1 milyon kişiye istihdam sağlayan 71 bin ihracatçının temsilcisi olan TİM olarak ihracatımızı daha fazla arttırmak için çalışıyoruz." - DENİZLİ