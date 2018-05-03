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Tim Başkanı Büyükekşi'den 'Ortaklık' Çağrısı

Türkiye'de ortaklık kültürünün gelişmiş ülkelerdeki gibi düzgün bir şekilde işlemediğini dile getiren TİM Başkanı Büyükekşi, "Aynı sektördeki firmalarımız bir araya gelse çok daha güçlü bir yapıya kavuşabiliriz. Bu konuda, ortaklığı teşvik edici uygulamalara da gidilebilir" diye konuştu.

Tim Başkanı Büyükekşi'den 'Ortaklık' Çağrısı

Türkiye'de ortaklık kültürünün gelişmiş ülkelerdeki gibi düzgün bir şekilde işlemediğini dile getiren TİM Başkanı Büyükekşi, "Aynı sektördeki firmalarımız bir araya gelse çok daha güçlü bir yapıya kavuşabiliriz. Bu konuda, ortaklığı teşvik edici uygulamalara da gidilebilir" diye konuştu.

Kaynak: Dunya.com

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