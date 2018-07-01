Tim 25. Olağan Genel Kurulu

GAZİANTEP (AA) Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, gerçekleştirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulu'nun Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, iki dönem boyunca başkanlık görevini yürüten Mehmet Büyükekşi'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "TİM Başkanı olarak görev yaptığı iki dönem sonunda bayrağı devreden hemşehrimiz sayın Mehmet Büyükekşi'ye, görev süresi boyunca ihracatımız başta olmak üzere, ülkemize katmış oldukları katma değer ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Büyükekşi'nin tecrübeleriyle önümüzdeki süreçte de ülkemize hizmetlerinin devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni Başkan İsmail Gülle ve yeni yönetim kurulunu tebrik eden Ünverdi, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Türkiye Tekstil Sektör Kurulu Başkanlığı görevinde başarılı çalışmalarıyla tanınan Gülle'nin TİM Başkanı olarak da önemli başarılara imza atacağına inandıklarını belirtti.

Türkiye'nin 2018 yılının ilk yarısında başta seçim süreci olmak üzere yoğun bir gündem yaşadığını dile getiren Ünverdi, şunları kaydetti:

"Önce bir erken seçim kararı, ardından da seçim süreci yaşadık. Bu süre zarfında yalnız iş dünyasında değil, toplumun neredeyse tüm kesimlerinde seçimlerin tamamlanmasına yönelik bir beklenti algısı yaşandığı bir gerçektir. Çok şükür ekonomimiz bu zaman zarfında iyi bir imtihan verdi ve genel seçimleri geride bıraktık. Bundan sonrası için ekonomiye odaklanma ve hızlı bir toparlanma dönemine girmeliyiz. Yapısal reformlar ve teşvik paketleri ile piyasaların canlanacağı, üretim ve ihracatta yeni bir dönemin kapılarının aralanacağını ümit ediyorum."