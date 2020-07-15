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TİM, 15 Temmuz şehitlerini Dış Ticaret Kompleksi'nde andı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Dış Ticaret Kompleksi'nde anma töreni gerçekleştirdi.

TİM, 15 Temmuz şehitlerini Dış Ticaret Kompleksi'nde andı
15.07.2020 11:51 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:51

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Dış Ticaret Kompleksi'nde anma töreni gerçekleştirdi.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, törene TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM yönetim kurulu üyeleri, birlik başkanları ve delegeleri, üzerinde şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu yaka kartı, kırmızı tişört ve ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Törende İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden demokrasi şehidi 251 vatandaşın anısına 251 güvercin uçuruldu. Ayrıca Dış Ticaret Kompleksi'nde şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı "15 Temmuz Şehitlere Saygı Köşesi" oluşturuldu.

"Artık Türkiye 15 Temmuz'dan önceki Türkiye değil"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, geçen yıl şehitler için TİM Genel Merkezi'nin bahçesine fidan diktiklerini hatırlatarak, "Şehitlerimiz adını TİM'de yaşatıyoruz. Bu ulusun her ferdi birer bayraktır, şehitlerimizin her birini kalbimizde taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un milletin iradesine sahip çıkma gücünün tescillendiği bir milat olduğunun vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

"Türkiye, üstesinden geldiği birçok badireyle gücüne güç katmış birlik ve beraberliğiyle, milli hedeflerine kutlu yürüyüşünü sürdürmüştür. Geçmişte pek çok kez yazdığı destanlarla tüm sömürülmüş uluslara umut olan bu millet, 15 Temmuz'da hain teşebbüse de göğüs gererek mazlum coğrafyalara ilham vermiştir. Nitekim yükselen Türkiye'yi, FETÖ'nün teşebbüsü dahi durduramamıştır. Ucuz ve alçak hamlelerle, Türkiye'yi mücadelesinden yıldıracağını sananlar, geçmişte nicelerinin olduğu gibi bugün de bertaraf olmaya mahkumdur.

Artık, Türkiye 15 Temmuz'dan önceki Türkiye değildir. Ülkemiz bu hain teşebbüsün ardından gerek siyasi, gerek askeri, gerekse ekonomik anlamda hızlı bir şekilde atılımlarına devam etmiştir. Bunun sonucu olarak da, ekonomik anlamda birçok başarıya şahit olduk. Üretim durmadı, çarklar dönmeye devam etti. İhracatçılar olarak bizler, bu ülke insanına umut olmak için üretmeye ve ihracata durmaksızın devam edeceğiz."

"Ekonomimize en büyük destek TİM'den geldi"

TİM Başkanı Gülle, devletin ve milletin ihracatçılardan beklediği ne varsa vazife olarak kabul edip icra ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini belirtti.

Gülle, "O gece nasıl ki bu millet bir an için bile geri dönmeyi düşünmediyse, aynı günün sabahında ihracatçılar olarak yılmadan, yorulmadan mücadelemizi sürdürdük. 16 Temmuz'da gerçekleştirdiğimiz ticaret heyeti hainlere verdiğimiz en güzel cevap oldu. Hamd olsun ki, milletimizin hainlere attığı tokadın devamını ihracat ailesi olarak bizler de rekorlarla getirdik. Ülkemiz, kalkışma sonrası kalkınmasına engel olan ve ayağına pranga vuran yapıdan kurtularak, kaynaklarını doğru alanlara kullanmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin artık kararları uygulayan değil, karar verici ülke konumunda olduğunu ifade eden Gülle, "Milli uyanış sürecinde ekonomimize en büyük destek, 95 bin ihracatçının çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden geldi. İhracatçılar olarak, ülkemizin döviz girdisindeki artışta en büyük rolü oynadık. Bu sayede, yatırım-üretim-ihracat döngüsü daha da güçlenerek ülkenin kalkınmasına, istihdamına en büyük desteği verdi. Türk ihracatının saha neferleri olarak yurt dışına seferler düzenleyerek lobi çalışmaları yürüttük ve iyi ilişkilerin meyvelerini toplamaya başladık. Her bir ihracatçımız, yurt dışındaki müşterileriyle görüşerek güven mesajı verdi. Ülkemiz, hain darbe girişimi sonrası yerli ve milli üretim ilkesi ile savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda dışa bağımlığını azaltmayı başardı." ifadelerini kullandı.

Katma değerli milli teknolojilere ağırlık verilerek, özellikle yerli savunma sanayi projeleriyle, ülkenin net ithalatçı konumundan ihracatçı ülke konumuna geldiğini kaydeden Gülle, TİM olarak kendilerinin de bu uyanış bilinciyle verdikleri emeklerinin haklı gururunu rekorlarla yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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