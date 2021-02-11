Tillo'da 2 projenin tanıtım töreni düzenlendi
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Tillo'da 2 projenin tanıtım töreni düzenlendi

11.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:30
Tillo'da 2 projenin tanıtım töreni düzenlendi

Siirt'in Tillo ilçesinde "Kendi Pestilini Kendin Yap" ve "Siirt Fıstığı Üretiminde Feromon Tuzak Kullanımının Yaygınlaştırılması" projelerinin tanıtım töreni yapıldı.

Siirt'in Tillo ilçesinde "Kendi Pestilini Kendin Yap" ve "Siirt Fıstığı Üretiminde Feromon Tuzak Kullanımının Yaygınlaştırılması" projelerinin tanıtım töreni yapıldı.

Tillo Kaymakamlığı ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce yürütülen GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen proje ile 6 köy ve 3 mahallede 27 çiftçiye üzüm sıkma makinesi, budama makası ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaymakam Lokman Düzgün, helezonlu üzüm sıkma makinalarının dağıtıldığı projeyle, daha önce geleneksel yöntemlerde üretilen pestilin daha az işgücü ve daha çok vakit tasarrufu ile Tillo pestilinin markalaştırma için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Siirt fıstığının ilçenin en önemli gelir kaynaklarından olduğunu da dile getiren Düzgün, fıstıkta ekonomik zarara sebep olan dal güvesi zararlısı ile mücadele etmek için fıstık bahçelerinde kullanılmak üzere 85 çiftçiye 2 bin 125 feromon tuzağı ve budama makası verildiğini aktardı.

Düzgün, her iki projenin üründeki verim ve kaliteyi artırmada doğrudan etki sağlanacağını kaydetti.

Törende proje koordinatörleri Çağdaş Can Toprak ve Zeki Erden tarafından bilgilendirme yapıldı.

Törene, Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından Bünyamin Aslan ve Ahmet Menteşe ile diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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