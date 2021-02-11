Tillo Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında TİS imzalandı

Siirt'in Tillo Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası Siirt Şubesi arasında 3 yıllık Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Belediye-İş Sendikası Siirt Şubesi Başkanı Halit Akınay, desteklerinden dolayı AK Parti Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın'a teşekkür ederek, 3 yıllık sözleşmede çalışanlara önemli avantajlar sağlandığını belirtti.

Sözleşmede bazı ilave haklar da kazandırıldığını dile getiren Akınay, ayrıca yemek ve yakacak gibi yardımların da eklendiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz