Tillo Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında TİS imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tillo Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında TİS imzalandı

11.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:08
Tillo Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında TİS imzalandı

Siirt'in Tillo Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası Siirt Şubesi arasında 3 yıllık Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Siirt'in Tillo Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası Siirt Şubesi arasında 3 yıllık Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Belediye-İş Sendikası Siirt Şubesi Başkanı Halit Akınay, desteklerinden dolayı AK Parti Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın'a teşekkür ederek, 3 yıllık sözleşmede çalışanlara önemli avantajlar sağlandığını belirtti.

Sözleşmede bazı ilave haklar da kazandırıldığını dile getiren Akınay, ayrıca yemek ve yakacak gibi yardımların da eklendiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Müge Anlı Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Milli İntihar England Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tillo Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında TİS imzalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 15:12:51. #1.16#
title