Tillo Anadolu İmam Hatip Lisesi ve erkek öğrenci yurdu hizmete giriyor Siirt'in Tillo ilçesinde yaptırılan 16 derslikli imam hatip lisesi ve 100 kişilik erkek öğrenci yurdu hizmete giriyor.

Siirt'in Tillo ilçesinde yaptırılan 16 derslikli imam hatip lisesi ve 100 kişilik erkek öğrenci yurdu hizmete giriyor.

Lise ve yurt binasında incelemede bulunan Tillo Kaymakamı Lokman Düzgün, yapılan çalışmalarla ilgili Tillo Milli Eğitim Müdürü Bahattin Çelik'ten bilgi aldı.

Düzgün, bu yıl hizmete girecek olan okulun bölgede imam hatip liselerinde okumak isteyen öğrencilere alternatif imkan sunduğunu söyledi.

Fizik kimya ve biyoloji laboratuvarları, hat, müzik ve resim atölyeleri, konferans salonu, kütüphane ve yemek salonunun da yer aldığı lise binasında ortaokul öğrencileri için de örgün eğitimle hafızlık sınıfı açılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA