Tillerson: "Ukrayna'daki Krizin Giderek Tırmanmaması İçin Rusya'nın İlk Adımı Atması Gerekiyor"

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kiev'de Rusya-Ukrayna Krizine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Ukrayna'daki krizin giderek tırmanmaması için Rusya'nın ilk adımı atması gerekiyor" dedi.



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile görüşmesinin ardından Ukrayna-Rusya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tillerson, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin çözümü için Rusya'yı "ilk adımı" atmaya davet etti. Tillerson, "Minsk anlaşması kapsamında ilerleme kaydedilmemesinden hayal kırıklığına uğradık. Ukrayna'daki krizin giderek tırmanmaması için Rusya'nın ilk adımı atması gerekiyor" dedi.



Öte yandan Tillerson, ABD'nin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımların "Moskova eylemlerini tersine çevirene kadar" devam edeceğini bildirdi. - KİEV