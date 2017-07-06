Tillerson Türkiye'ye Gelecek

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek
Sosyal medyadan tehdit yağıyor, Türkler sokağa çıkamıyor
Anadolu'nun skandallar hastanesi: 1 bebek öldü, 7'si sakat kaldı
Ankara'da rezillik! Kadın öğretmen, kız öğrencisiyle ilişkiye girmiş
Büyükada'da yapılan toplantıya polis baskını: 12 gözaltı
Evliliği çıkmaza giren Caner'den şoke eden "ölüm" mesajı
Herkes bilgisayar efekti sanıyor ama gerçek çok başka!
Eşinin bikinisini gören Serdar'ın yüz ifadesine dikkat!
Bu gizli plajı en çok gezenler bile bilmiyor!
Çatıdan evleri gözetleyip fotoğraflarını çekti!
Evini yıktırmamak için kendi devletini kurdu!
Dev satın alma resmen gerçekleşti!
Ebru Polat 3 günlük ilişkisini, 3 yıl geçmiş gibi kutladı
Konuşması engellenen Erdoğan, Alman gazetesinden Almanya'ya rest çekti
52 avukata FETÖ'den dava açıldı! Aralarında Gülen'in avukatı da var
Araç sahiplerine kötü haber! Pompaya zam geldi