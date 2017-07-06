Tillerson Türkiye'ye Gelecek

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek.

Tillerson Türkiye'ye Gelecek

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek

Kaynak: Dunya.com