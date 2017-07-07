Tillerson, Katar Krizi İçin Kuveyt'e Gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, 10 Temmuz'da Katar krizini görüşmek için Kuveyt'te olacak.

Tillerson, Katar Krizi İçin Kuveyt'e Gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, 10 Temmuz'da Katar krizini görüşmek için Kuveyt'te olacak.

Kaynak: Dunya.com