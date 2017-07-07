Tillerson, Katar Krizi İçin Kuveyt'e Gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, 10 Temmuz'da Katar krizini görüşmek için Kuveyt'te olacak.
Erdoğan'dan Merkel'e zor sorular!
Kılıçdaroğlu'nu askeri törenle karşılayan komutana ceza
Diyarbakır'da 400 polisle şafak baskını
Katar'dan ilginç rest: Tehdit edilemeyecek kadar zenginiz
"Canım sıkkın, kafa dinlemem lazım" dedi, bir daha haber alınamadı
Meğer yıllarca bu fotoğrafla herkesi kandırmışlar!
Fena fake yedi! Eli havada kalan Donald Trump yine rezil oldu
Gözlerinin güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!
Sevgilisini alıp adaya kaçan ünlü şarkıcı, ofsayta düştü
Metro Turizm'den mastürbasyon skandalıyla ilgili açıklama: Kovduk
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Aydan Taş'ı afet olmuş
Milli Takım dünya sıralamasında çakıldı
Volkan Demirel, bırakmak istediği tarihi açıkladı
Euro piyasaları alt üst etti! Tüm zamanların rekorunu kırdı
Kenan Sofuoğlu, milli takımdaki para kavgasına laf çarptı