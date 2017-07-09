Tillerson: Ilk Adımı Rusya Atmalı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ukrayna'nın doğusunda şiddetin azalması için ilk adımı Rusya'nın atması gerektiğini ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldi. Tillerson, Ukrayna krizinde mevcut durumun değiştirilmesi için gerekli yolların aranacağını kaydederek, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi nedeniyle ilişkilerin bozulduğunu söyledi. ABD'li Bakan Ukrayna'nın doğusunda şiddetin azalması için ilk adımı Rusya'nın atması gerektiğini ifade etti.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko ise, Tillerson'un ziyaretinin ABD'nin desteğinin göstergesi olduğunu ifade ederek, Minsk barış sürecinde Kurt Volker'in özel temsilci olarak atanmasını memnuniyetle karşıladı. Poroşenko, Volker'in tecrübesinin Minsk anlaşmasının uygulanmasına yardımcı olacağını dile getirdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı, Tillerson'a Kiev ziyaretinde eşlik eden Volker'in birkaç gün daha Kiev'de kalacağını sözlerine ekledi.



(İHA)