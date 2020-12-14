Tilkiye aracının anahtarını kaptırdı, sucuk vererek kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tilkiye aracının anahtarını kaptırdı, sucuk vererek kurtardı

14.12.2020 12:12 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:16
Tilkiye aracının anahtarını kaptırdı, sucuk vererek kurtardı

Tilkiye aracının anahtarını kaptırdı, sucuk vererek kurtardıSİVAS'ta bir güvenlik görevlisi, yiyecek bulmak için kulübeye gelen tilkiyle oynadığı sırada elindeki otomobilinin anahtarını kaptırdı.

Tilkiye aracının anahtarını kaptırdı, sucuk vererek kurtardı

SİVAS'ta bir güvenlik görevlisi, yiyecek bulmak için kulübeye gelen tilkiyle oynadığı sırada elindeki otomobilinin anahtarını kaptırdı. Güvenlik görevlisi, tilkiye sucuk vererek anahtarını geri aldı.

Olay, kent merkezinde bir kamu kurumunda meydana geldi. İsmi açıklanmayan güvenlik görevlisi neredeyse her gün yiyecek bulmak için kent merkezine inen tilkiyi bir süre eliyle besledi, ardından ise otomobilinin anahtarını sallayarak oynamaya başladı. Güvenlik görevlisine yaklaşan tilki yiyecek sandığı anahtarı kapıp kaçmaya başladı. Güvenlik görevlisi panikle bir süre peşinden koştuğu tilkiye sucuk vererek anahtarlarını kurtardı. Tilkinin güvenlik kulübesine gelişi, yiyecek yediği anlar ve anahtarı alıp kaçması cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Tilki uzattığı araç anahtarını alarak kaçtı, sucuk vererek geri bırakmasını sağladı
Tilki uzattığı araç anahtarını alarak kaçtı, sucuk vererek geri bırakmasını sağladı
Arama kurtarma aracı alımı mecliste kabul edildi
Arama kurtarma aracı alımı mecliste kabul edildi
Ordu Valisi Tuncay Sonel: 'Devlet-Millet el ele vererek, Kovid-19 illetini yeneceğiz'
Ordu Valisi Tuncay Sonel: "Devlet-Millet el ele vererek, Kovid-19 illetini yeneceğiz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Abdülhamit Gül Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Cemal Hünal Mustafa Sandal İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Okan Buruk Adem Ljajic Ali Palabıyık Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler İzmir Erkek Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tilkiye aracının anahtarını kaptırdı, sucuk vererek kurtardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 12:28:23. #1.15#
title