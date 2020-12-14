Tilkiye aracının anahtarını kaptırdı, sucuk vererek kurtardı

Tilkiye aracının anahtarını kaptırdı, sucuk vererek kurtardı

SİVAS'ta bir güvenlik görevlisi , yiyecek bulmak için kulübeye gelen tilkiyle oynadığı sırada elindeki otomobilinin anahtarını kaptırdı. Güvenlik görevlisi, tilkiye sucuk vererek anahtarını geri aldı.

Olay, kent merkezinde bir kamu kurumunda meydana geldi. İsmi açıklanmayan güvenlik görevlisi neredeyse her gün yiyecek bulmak için kent merkezine inen tilkiyi bir süre eliyle besledi, ardından ise otomobilinin anahtarını sallayarak oynamaya başladı. Güvenlik görevlisine yaklaşan tilki yiyecek sandığı anahtarı kapıp kaçmaya başladı. Güvenlik görevlisi panikle bir süre peşinden koştuğu tilkiye sucuk vererek anahtarlarını kurtardı. Tilkinin güvenlik kulübesine gelişi, yiyecek yediği anlar ve anahtarı alıp kaçması cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı