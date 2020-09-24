Tilkinin minareye çıktığı anlar kamerada
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Tilkinin minareye çıktığı anlar kamerada

24.09.2020 20:47 | Son Güncelleme: 24.09.2020 20:51
Tilkinin minareye çıktığı anlar kamerada

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, caminin minaresine tilki çıktı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, caminin minaresine tilki çıktı. Minarede mahsur kaldığı düşünülen tilki, kendisini kurtarmak isteyen vatandaşlardan korkarak onlarca metre yükseklikten atladı. Tilki gözden kaybolurken, o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kabaçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Caminin minaresinde dolaşan tilkiyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, cami görevlilerine haber verildi. Vatandaşlar, cami görevlisiyle birlikte tilkiyi kurtarmak için minareye çıktı. Kalabalıktan korkan tilki, onlarca metre yükseklikten atlayarak gözden kayboldu. Minarenin korkuluklarında defalarca tur atan tilki, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Tilkinin minareye çıktığı anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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