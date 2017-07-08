Tilkiler ve Yaban Kuşları Toprak Yuvalarda Serinledi

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan aşırı sıcaklar yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.



Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tilkiler ile yaban kuşları aşırı sıcaklar nedeniyle toprak içine yaptıkları yuvalarda serinlerken angutlar da küçük göletlerde yüzmenin keyfini yaşadı.



İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan tilki deresinin yüksek kesimlerinde toprağı delerek yuva yapan tilkiler ve yaban kuşları, sıcak havada yuvalarından çıkmıyor.



Hava sıcaklıklarının azaldığı zamanlarda yuvalarından dışarı çıkan tilki ve kuşlar, objektiflere yansıdı.