Tilkiler havadan atılacak aşılı yemle kuduza karşı aşılanacak

21.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:10

Samsun'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce tilkilerin kuduza karşı aşılanması amacıyla havadan aşılı yem atılacağı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla "Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini" projesini uygulama koyduğunu belirtti.

Avrupa Birliği'nin projeye destek verdiğini aktaran Sağlam, "Proje kapsamında yaban hayatından kaynaklı kuduz hastalığının yoğun olarak görüldüğü 225 bin kilometrekare alanda 3 yıl süreyle senede 2 defa olmak üzere havadan aşılama çalışması yürütülmektedir. Bu kapsamda yerleşim yerleri hariç, uçakla aşı yemleri doğaya atılacaktır. Yaban hayatında özellikle tilkilerin çiftlik hayvanları ile irtibatlarının yüksek olması sebebiyle aşılanmaları planlanmıştır." ifadesini kullandı.

Vatandaşların atılacak aşılı yemlere kesinlikle dokunmamaları gerektiğine işaret eden İbrahim Sağlam, şunları kaydetti:

"Kapsülün içindeki aşı, göze veya ciltteki açık yaraya temas ederse, temas noktalarının su ve sabun ile yıkanması, derhal sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu yemler sadece tilkilerde bağışıklık oluşturacak şekilde hazırlanmıştır. Aşı yemlerinin atılmasını takiben bir hafta süresince köpekler başıboş bırakılmamalı, aşılı yemlerin köpekler tarafından yenilmesi engellenmelidir. Yemlerin vatandaşlar tarafından bahçelerinde bulunması halinde direkt temastan kaçınarak eldiven veya plastik bir torba ile toplanmaları, akabinde imha edilmeleri için bir veteriner hekime veya sağlık kuruluşuna götürülmesi gerekmektedir."

Kaynak: AA