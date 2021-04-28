Tilki yavruları koruma altına alındı
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Tilki yavruları koruma altına alındı

Tilki yavruları koruma altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yozgat'ta tilki ve yavrularının geçtiği güzergahta meydana gelen kazada anne tilki telef olurken, yavru tilkiler ise Düzce'de bakıma alındı.

Yozgat'ta tilki ve yavrularının geçtiği güzergahta meydana gelen kazada anne tilki telef olurken, yavru tilkiler ise Düzce'de bakıma alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yozgat'ta ormanlık alan içerisindeki yavruları ile anne tilkiye otomobil çarptı. Çarpışmanın ardından anne tilki ile birlikte yavru tilkiler veterinere götürüldü. Veterinerdeki müdahalelere rağmen anne tilki ölürken, yavru 4 tilki ise Doğa Koruma ekiplerince teslim alındı. Yozgat'ta bakım merkezinin olmaması nedeni ile devreye Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü girdi. Efteni Doğal Hayatı Geliştirme ve Rehabilite Merkezi'ne getirilen 4 yavru tilki ilk olarak burada veteriner kontrolünden geçti. Daha sonra bakım odasına alınan yavru tilkilere laktozsuz süt ile beslenmeye başlandı. Tilkiler burada rehabilitasyon edildikten sonra doğaya salınacak. - DÜZCE

Tilki yavruları koruma altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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