Tilki vurmak için eline aldığı tüfek dayısının sonu oldu Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evinin yakınında görülen tilkiyi vurmak için eline aldığı tüfeğin kazayla ateş alması sonucu dayısını vurarak ölümüne neden oldu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evinin yakınında görülen tilkiyi vurmak için eline aldığı tüfeğin kazayla ateş alması sonucu dayısını vurarak ölümüne neden oldu. Olay, dün gece saatlerinde Akyazı ilçesi Kömyatak Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, C.Ü. evinin yakınında görülen tilkiyi vurabilmek için evden tüfek aldı. C.Ü., dışarı çıktığı esnada kazayla ateş alan tüfekten çıkan saçmalar 43 yaşındaki dayısı Hasan Aksoy'un başına isabet etti. Aksoy olay yerinde hayatını kaybederken, C.Ü. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Hasan Aksoy'un cenazesi olay yerine gelen savcı tarafından gerçekleştirilen incelemelerin ardından Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi. - SAKARYA Kaynak: İHA