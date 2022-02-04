TİLKİ SOĞUKTAN DONARAK TELEF OLDU

NURDAĞI, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, soğuk havaya dayanamayan tilki donmuş halde bulundu.

İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Başpınar Mahallesi'nde meydana bir tilki donarak telef oldu. Mahalle sakini tarafından bulunan tilkinin öldüğü bölge ve çevresindeki araziye hayvanlar için yem bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel