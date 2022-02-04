TİLKİ SOĞUKTAN DONARAK TELEF OLDU
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, soğuk havaya dayanamayan tilki donmuş halde bulundu.
NURDAĞI, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, soğuk havaya dayanamayan tilki donmuş halde bulundu.
İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Başpınar Mahallesi'nde meydana bir tilki donarak telef oldu. Mahalle sakini tarafından bulunan tilkinin öldüğü bölge ve çevresindeki araziye hayvanlar için yem bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı - Güncel