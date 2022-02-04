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TİLKİ SOĞUKTAN DONARAK TELEF OLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, soğuk havaya dayanamayan tilki donmuş halde bulundu.

NURDAĞI, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, soğuk havaya dayanamayan tilki donmuş halde bulundu.

İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Başpınar Mahallesi'nde meydana bir tilki donarak telef oldu. Mahalle sakini tarafından bulunan tilkinin öldüğü bölge ve çevresindeki araziye hayvanlar için yem bırakıldı.

TİLKİ SOĞUKTAN DONARAK TELEF OLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Hisarcık, Başpınar, Nurdağı, Güncel, Haber

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