Tilki rahatlığı ile şaşırttı
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Tilki rahatlığı ile şaşırttı Ardahan'da mahalle içerisinde kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığı ile şaşırttı.
ARDAHAN (İHA) - Tilki rahatlığı ile şaşırttı
ARDAHAN - Ardahan'da mahalle içerisinde kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığı ile şaşırttı.
Ardahan'da aşırı soğuklar nedeniyle ve kırsalda yiyecek bulamayan bir tilki, Yenimahalle'deki müstakil evlerin bahçesinde bulunan kümeslere dadandı. Hacı Yıldız tarafından görüntülenen tilkinin rahat tavırları ise tebessüm ettirdi.
Mahalle sakinleri tilkilerin sıklıkla mahallede korkusuzca dolaştığını söyledi.