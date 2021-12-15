ARDAHAN (İHA) - Tilki rahatlığı ile şaşırttı

ARDAHAN - Ardahan'da mahalle içerisinde kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığı ile şaşırttı.

Ardahan'da aşırı soğuklar nedeniyle ve kırsalda yiyecek bulamayan bir tilki, Yenimahalle'deki müstakil evlerin bahçesinde bulunan kümeslere dadandı. Hacı Yıldız tarafından görüntülenen tilkinin rahat tavırları ise tebessüm ettirdi.

Mahalle sakinleri tilkilerin sıklıkla mahallede korkusuzca dolaştığını söyledi.