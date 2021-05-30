Tilki ailesinin fotokapana yansıyan görüntüsü yürekleri ısıttı
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Tilki ailesinin fotokapana yansıyan görüntüsü yürekleri ısıttı

İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Haberler | Yerel

Tilki ailesinin fotokapana yansıyan görüntüsü yürekleri ısıttı Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde anne tilki ve birbirleriyle oyun oynayan 4 yavrusu fotokapanla görüntülendi.

Tilki ailesinin fotokapana yansıyan görüntüsü yürekleri ısıttı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde anne tilki ve birbirleriyle oyun oynayan 4 yavrusu fotokapanla görüntülendi.

Erzincan'da pandemi sürecinde insanların önceki yıllara göre doğada daha az bulunmaları nedeniyle yabani hayvan popülasyonunda artış yaşandığı gözleniyor. Üzümlü ilçesi kırsalında yuva yapan tilki ve 4 yavrusu görüntülendi. Yuvalarının etrafında birbirleriyle oynayan yavru tilkiler, zaman zamanda havadaki sinek ve yerdeki böceklerin peşinden koşmayı ihmal etmedi.

Tilki ailesinin fotokapana yansıyan görüntüsü yürekleri ısıttı.

Tilki ailesinin fotokapana yansıyan görüntüsü yürekleri ısıttı
Tilki ailesinin fotokapana yansıyan görüntüsü yürekleri ısıttı
Tilki ailesinin fotokapana yansıyan görüntüsü yürekleri ısıttı
Tilki ailesinin fotokapana yansıyan görüntüsü yürekleri ısıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir

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