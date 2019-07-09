Tilbe Şenyürek Galatasaray'da

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan Tilbe Şenyürek'i transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki milli basketbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kariyerinde Galatasaray ile yeni bir sayfa açan oyuncumuza 'hoş geldin' der, sarı-kırmızılı forma altında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Forvet ve pivot pozisyonlarında oynayan 1,88 metre boyundaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 4 sayı, 2 ribaunt ortalamalarıyla tamamlamıştı.

Kaynak: AA