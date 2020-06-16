HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Tilbe Şenyürek, Galatasaray'a veda etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın 25 yaşındaki oyuncusu Tilbe Şenyürek, sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırdığını duyurdu.

Tilbe Şenyürek, Galatasaray'a veda etti
16.06.2020 22:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 22:20

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın 25 yaşındaki oyuncusu Tilbe Şenyürek, sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırdığını duyurdu.

Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ücretinde indirime gitmesine rağmen kulüple yollarının ayrıldığını ifade etti.

Milli basketbolcu, "Sevgili Galatasaraylılar" ifadesiyle başladığı paylaşımında, "Geçtiğimiz sezon bu değerli kulübe büyük bir heyecanla geldim ve bu kısa sürede dahi benim için unutulmaz diyebileceğim çok güzel anlar yaşadım. Galatasaray formasını taşımak benim için onur ve gurur oldu. Kaptanımız Işıl Alben gibi benim de devam eden sözleşmem tarafımla bir görüşme olmadan 27 Mayıs 2020 tarihinde tek taraflı olarak feshedildi. Kulübün indirimli yeni teklifini kabul etmeme rağmen haftalardır sözleşme bana ulaşmadı ve herhangi bir şekilde iletişime de geçilmedi. Basketbol kariyerinin başında genç bir sporcu olarak hedeflerim ve hayallerime ulaşmak için daha fazla beklemem maalesef doğru olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'a transferinde emeği geçenlere teşekkür eden Tilbe, şunları kaydetti:

"8 yaşımda beni ilk basketbol ile tanıştıran ve 14 yıl boyunca formasını giydiğim BOTAŞ Spor Kulübüne geri dönmüş bulunmaktayım. Yeniden yuvamda olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Transferimi gerçekleştiren Sayın Başkan Kerim Taşkıran ve yönetimine teşekkür ederim."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı Spor
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor Spor
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi Spor
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor Spor
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız Spor
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı Spor
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Trabzon ikinci gole yaklaştı! Sörloth mutlak fırsatı harcadı
Trabzon ikinci gole yaklaştı! Sörloth mutlak fırsatı harcadı
Aniden doğum sancısı tutan güzel sporcu, bebeğini evinin banyosunda doğurdu
Aniden doğum sancısı tutan güzel sporcu, bebeğini evinin banyosunda doğurdu
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz
Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istiyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istiyor
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası...
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis, Roma'ya sportif direktör oluyor
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis, Roma'ya sportif direktör oluyor
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı
Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı
Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Yasmin Erbil Türkan Şoray Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Türk İzmir Kadın
Şu an buradasınız: Tilbe Şenyürek, Galatasaray'a veda etti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 22:27:20. #1.15#
title