Tiktok yasaklandı mı? Tiktok kapatılıyor mu?

Alınan yeni kararlar sonrası pek çok sosyal medya devi, ülkemizde ofis açmaya başladı. TikTok'da ceza alan platformlardan biri olduğu için Tiktok yasaklandı mı? Tiktok kapatılıyor mu? soruları tekrar gündeme geldi.

Çin tarafından geliştirilen TikTo k uygulaması, İtalya'da yaşanan üzücü bir olay nedeniyle yeniden gündeme gledi. Bunun üzerine TikTok kullanıcıları Tiktok yasaklandı mı? Tiktok kapatılıyor mu? sorularınıncevabını aradı.

TIKTOK YASAKLANDI MI?

Çin'in geliştirdiği ve 2 milyardan fazla indirilen sosyal medya uygulaması TikTok, İtalya'da alınan karar ile birlikte TikTok'un 13'ün yaşın altındaki çocukların kullanmasına yasak getirildi. Tiktok'un güncellemesi ile ülkemizde de bu sistem yürürlüğe girebilir.

Uygulama üzerinde başlayan "kendini boğarak bayıltma" akımına katılan ve kendi boğazını kemerle dolayan 10 yaşındaki bir kızın ölümü sonrasında bu kararın alındığı belirtildi. Sicilya'nın Palermo kentinde yaşayan 10 yaşındaki çocuğun bu "oyunu" oynarken nefessiz kaldığı ve öldüğü belirtildi.

Çin'de geliştirilen TikTok isimli sosyal paylaşım uygulamasına İtalya'dan yasak geldi... Geçen hafta platform üzerinde başlayan, "Kendini boğarak bayılma" akımı yüzünden 10 yaşındaki bir kızın ölmesi üzerine uygulama 13 yaşın altındakilere resmen yasaklandı.

YAŞ KONTROLÜ YAPILMIYOR

İtalya'yı sarsan bu ölüm ile ilgili savcılık soruşturma başlatırken, İtalyan yetkililer 15 Şubat'a kadar 13 yaşın altındakileri sisteme almamalarını ve bloke etmelerini talep etti.

Normalde 13 yaşın altındakilerin kullanamadığı TikTok'un, kayıt aşamasında çok gevşek olduğu için yaş kontrolü yapmadığı kaydedildi.

TİKTOK NEDEN CEZA ALDI?

Türkiye'nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram'a ikinci yaptırım olan 30'ar milyon TL'lik cezalar kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde dev şirketlere gözdağı vermiş ve "Vatandaşlarımızın haklarını korumayı sürdüreceğiz" demişti.

TİKTOK KAÇ TL CEZA ALDI?

Buna göre Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram şirketlerine 30 'ar milyon Türk Lirası ceza kesildi. Haliyle Tiktok 'da 30 milyon ceza aldı. Toplam 5 firmaya verilen cezaların toplamı 150 milyon TL 'dir.