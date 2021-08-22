TikTok videosu çekerken ölen genç kız Mardin'de toprağa verildi
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TikTok videosu çekerken ölen genç kız Mardin'de toprağa verildi

TikTok videosu çekerken ölen genç kız Mardin'de toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da TikTok videosu çekerken çatıdan düşerek ölen Kübra Doğan, memleketi Mardin'de toprağa verildi.

İstanbul'da TikTok videosu çekerken çatıdan düşerek ölen Kübra Doğan, memleketi Mardin'de toprağa verildi.

İstanbul Esenyurt'ta kuzenini ziyarete giden 23 yaşındaki Kübra Doğan, bir sosyal medya platformu için video çektiği esnada çatıda bulunan plastik panelin çökmesiyle yaklaşık 50 metreden aşağı düşerek yaşamını yitirmişti. Cansız bedeni İstanbul'dan memleketi Mardin'e getirilen Doğan, kılınan cenaze namazının ardından Midyat ilçesinde toprağa verildi. - MARDİN

TikTok videosu çekerken ölen genç kız Mardin'de toprağa verildi
TikTok videosu çekerken ölen genç kız Mardin'de toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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