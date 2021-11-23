Tiktok'un LG ve Samsung Akıllı TV'lere Getirdiği Uygulama Daha da Yaygınlaşacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tiktok'un LG ve Samsung Akıllı TV'lere Getirdiği Uygulama Daha da Yaygınlaşacak

Tekmoloji - Haberler | Teknoloji
Tiktok'un LG ve Samsung Akıllı TV'lere Getirdiği Uygulama Daha da Yaygınlaşacak

Tiktok, LG TV'lerle başlattığı Akıllı TV uygulama girişimini, Samsung televizyonlarıyla büyütüyor.

Eylül 2016'da piyasaya sürülmüş olan, ve şu an milyonlarca kullanıcıya sahip olan tiktok PC uygulaması, LG ve Samsung TV'lere getirdiği uygulamadan sonra şimdide akıllı TV'ler için uygulamasını piyasaya sürüyor.

Video paylaşım platformu, duyurusunda " Büyük ekran deneyimi, ailelerin ve arkadaşların birlikte yaşadığı TikTok keyfini daha da yukarıya çıkaracak"dedi. Ayrıca uygulama, TikTok'un görüntüleme için Youtube ve Netflix ile daha kolay rekabet edebilmesini saplıyacağını ayrıca belirtelim.

TikTok, uygulamanın evde TV izleme deneyimi için özel olarak tasarlandığını ekliyor. TikTok'un öneri algoritmalarının beğeneceğinizi düşündüğü diğer videoların yanı sıra ilgilendiğiniz içerik oluşturucuların videolarını sunacak.

Tekmoloji - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title