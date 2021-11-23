Tiktok'un LG ve Samsung Akıllı TV'lere Getirdiği Uygulama Daha da Yaygınlaşacak

Eylül 2016'da piyasaya sürülmüş olan, ve şu an milyonlarca kullanıcıya sahip olan tiktok PC uygulaması, LG ve Samsung TV'lere getirdiği uygulamadan sonra şimdide akıllı TV'ler için uygulamasını piyasaya sürüyor.

Video paylaşım platformu, duyurusunda " Büyük ekran deneyimi, ailelerin ve arkadaşların birlikte yaşadığı TikTok keyfini daha da yukarıya çıkaracak"dedi. Ayrıca uygulama, TikTok'un görüntüleme için Youtube ve Netflix ile daha kolay rekabet edebilmesini saplıyacağını ayrıca belirtelim.

TikTok, uygulamanın evde TV izleme deneyimi için özel olarak tasarlandığını ekliyor. TikTok'un öneri algoritmalarının beğeneceğinizi düşündüğü diğer videoların yanı sıra ilgilendiğiniz içerik oluşturucuların videolarını sunacak.

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