Tiktok'un Gözdesi, Gölge Rayan Yardımlarıyla Rekora Koşuyor
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Tiktok'un Gözdesi, Gölge Rayan Yardımlarıyla Rekora Koşuyor

02.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:12
Tiktok'un Gözdesi, Gölge Rayan Yardımlarıyla Rekora Koşuyor

Yaptığı sahne şovları ve canlı yayınları ile herkes tarafından beğeniyle izlenilen Gölge RAYAN, yeni kurduğu Tiktok sayfasında yapmış olduğu paylaşımlarla, peş peşe birincilikler alıp, dünya trendleri arasına girdi.

Tiktok canlı yayınları ve instagram hesabından yaptığı şovlar ve anlamlı konuşmaları ile kazandığı paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ve özellikle engelli çocukların abisi diye sevilen başarılı sanatçının bu duyarlılığı herkes tarafından beğeni topladı.Gölge RAYAN; ''Hedefim daha çok insana ulaşmak ve onların gönlüne taht kurmaktır, pandemi sürecinde her zaman ihtiyaç sahiplerin yanında olmaya gayret gösterdim, bütün sanatçı dostlarımızdan da aynı duyarlılığı bekliyorum.'' dedi.

Müzik kariyerindeki başarılı performansıyla tüm otel işletmecilerinin ilk tercihi olan Gölge RAYAN'ın sosyal sorumluluk projelerine olan ilgisinden dolayı, pandemi sürecini boş geçmedi. Bu süreçte bir çok insana yardım elini uzatan ses sanatçısı, şu sıralar ise klip hazırlığında.

Tiktok'un Gözdesi, Gölge Rayan Yardımlarıyla Rekora Koşuyor
Tiktok'un Gözdesi, Gölge Rayan Yardımlarıyla Rekora Koşuyor
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