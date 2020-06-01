TikTok'u Geçen Zynn, Video İzleterek Para Kazandırıyor!
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TikTok'u Geçen Zynn, Video İzleterek Para Kazandırıyor!

TikTok, Android ve iOS platformunda indirilebilir ve hem Apple App Store hem de Google Play'de en çok indirilen mobil uygulamalar arasında. Bu denli popüler mobil uygulamaların klonları bile ilgi görüyor, hatta geçiyor.

TikTok'u Geçen Zynn, Video İzleterek Para Kazandırıyor!
01.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:50

TikTok, Android ve iOS platformunda indirilebilir ve hem Apple App Store hem de Google Play'de en çok indirilen mobil uygulamalar arasında. Bu denli popüler mobil uygulamaların klonları bile ilgi görüyor, hatta geçiyor. TikTok'un rakibi Zynn, Android ve iOS uygulama mağazasında TikTok'un üstünde çıkıyor. Bunun nedeni; videoları izleyen herkese para kazandırması!

TikTok Klonu Zynn, Para Kazandırıyor!

Mayıs ayının başında Mashable tarafından keşfedilen TikTok rakibi Zynn uygulaması, bugün hem Android hem de iOS platformunda en çok indirilen 10 uygulama arasında. Zynn için TikTok'un klonu diyebiliriz. Zynn'de de kısa videolar paylaşıyorsunuz, arayüzü de aynı. TikTok'dan en büyük farkı, para kazandırması. Her videonun üzerinde dolar işareti olan bir sayaç çıkıyor, videoyu izlerken bu sayaç doluyor ve size nakit veya hediye kartı olarak kullanabileceğiniz puanlar kazandırıyor. Uygulamanın gerçekten para kazandırıp kazandırmadığını merak edenler için, denemediğimizi ancak ödeme makbuzlarını gösteren YouTube videolarının olduğunu belirtelim.

Video İzleme Başına Para!

Geçtiğimiz günlerde Çin teknoloji devi Tencen'ten 2 milyar dolar yatırım alan Çin'li girişim Kuaishou tarafından geliştirilen uygulama, hızla büyüyor. Zynn'in iki platformda da hızla yükselmesi ve TikTok'u geçmesinin nedeni; hem izleme başı para kazandırması hem de yeni üyeleri dahil ettikçe para kazandırması. Beş kişinin kaydolmasını sağlar ve davet ettiğiniz kişiler uygulamayı düzenli olarak kullanırlarsa daha büyük paralar kazanabiliyorsunuz.

Zynn İndir

TikTok'un aksine para kazandırmasıyla öne çıkan Zynn, Facebook, Twitter veya telefon numarasıyla üyelik seçeneği sunuyor. Uygulamayı ilk açtığınızda videoları izlemeye başlıyorsunuz ancak para kazanmak için kayıt olmanız/ücretsiz hesap oluşturmanız gerekiyor. Ayrıca ödülleri para çevirmek için PayPal hesabınızı da bağlamanız gerekiyor. Android/iOS cihazınıza Zynn uygulamasını indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz Açıklaması

Kaynak: Tamindir

Manşet

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