TikTok'tan yetenek avı

02.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:32

2019 yılını kutladığı büyük etkinlikte Yetenek Programını başlattığını duyuran ve kullanıcılarını her zaman yaratıcılığa teşvik eden TikTok; bu girişimle uygulama içerisindeki kaliteli, yaratıcı ve orjinal bir içerik ekosistemi kurmayı hedefliyor.

İlk aşamada içerik üreticileri; komedi, spor, oyun, moda, yemek ve diğer popüler kategorilerde videolarını #benikeşfet etiketiyle paylaşacak. Bu videolar arasından seçilecek 100 kişi bu programa katılmaya hak kazanacak. 12-19 Ocak tarihleri arasında yapılacak değerlendirme sürecinin ardından program resmi olarak başlayacak. TikTok kullanıcıları şimdiden #benikeşfet etiketiyle ile 1500'den fazla video paylaştı.

Başvurunu yap kendini göster

TikTok Yetenek Programına 18 yaşından büyük olanlar katılabiliyor. Yaratıcı ve orjinal içerik üretebilen kişiler kampanya sayfasından online başvuru formunu doldurduktan sonra TikTok'ta belirledikleri kategorilere ait 5 videoyu #benikeşfet etiketiyle paylaşıyor. Başvuru tarihinden bugüne #benikeşfet etiketi altında 1,500'den fazla video paylaşıldı.

Özel yetenekler için 'Destek Paketi'

Yetenek programına kabul edilen içerik üreticileri, uygulama içi açılış sayfası ve reklam alanlarıyla görünürlük desteği, TikTok' ta becerilerini ve yeteneklerini nasıl sergileyeceklerini daha iyi öğretmek için atölye çalışmaları, resmi hesap onayı ve videoların nasıl daha iyi çekileceğine dair püf noktaları için doğrudan destek hattını içeren bir özel destek paketi kazanacak.

Bu destek hattında ayrıca TikTok içerik ekibi video oluştururken sorun yaşayan seçilen içerik üreticilerine bire bir yardım sunacak.

Kaynak: Bültenler