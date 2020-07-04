TikTok'tan Sonra Çinli Telefon Üreticileri de Yasaklanabilir! Geçtiğimiz ay Çin ve Hindistan arasındaki askeri problemler yüzünden Hint hükümetinden Çin malı ürünlere boykot kararı gelmişti.

Geçtiğimiz ay Çin ve Hindistan arasındaki askeri problemler yüzünden Hint hükümetinden Çin malı ürünlere boykot kararı gelmişti. Önce Çinli uygulamaları yasaklamaya başlayan Hindistan, şimdi de telefon pazarına hakimiyet kuran Vivo, Xiaomi gibi üreticileri kapı dışarı etmek istiyor. Hükümet Çinli telefon üreticileri için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Çinli Telefon Üreticileri Önemli Bir Pazarı Kaybedecek

Hindistan pazartesi günü güvenlik ihlallerini gerekçe göstererek TikTok dahil 59 Çince uygulamayı yasaklama kararı aldı. Uygulamaların "Hindistan'ın egemenliğine ve bütünlüğüne, Hindistan'ın savunmasına, devletin güvenliğine ve kamu düzenine zarar verdiğini" iddia eden hükümet, şimdi de Çinli üreticilere el atmaya hazırlanıyor.

En son verilere göre Xiaomi Hindistan'da yüzde 30'luk paya sahip. Vivo pazarın yüzde 17'si ile ikinci sırada ve Samsung yüzde 16 ile üçüncü konumda. Bu rapora göre Çinli şirketler Hindistan'daki akıllı telefon satışlarının yüzde 81'ini oluşturuyor. Tüm bu veriler doğrultusunda Oppo, Vivo, OnePlus, Realme, Xiaomi gibi markalar bu yasaktan bir hayli etkilenecek gibi gözüküyor.

Samsung, Çinli telefon üreticilerinin yerini almak istiyor

Güney Koreli üretici Samsung görünüşe göre fırsattan yararlanmaya başladı. 10 günlük süre içinde Hindistan'da dört giriş seviyesi telefon tanıtıldı fakat şirketin Çinli markalara alternatif arayan tüketicileri cezbetmek için bundan daha fazlasını yapması gerektiğine inanılıyor ve Samsung'un dijital varlığını güçlendirmesi gerektiği belirtiliyor.

Tüm bunlara rağmen Hindistan'ın Çin'i gerçekçi bir şekilde boykot edemeyeceği de biliniyor. Hindistan'daki birçok kişi Çin uygulamalarından geçimini sağlıyor. Benzer şekilde Xiaomi dahil olmak üzere bazı Çinli üreticilerin ülkede birçok insanı istihdam eden tesisleri var.

Kaynak: Tamindir