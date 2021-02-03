TikTok'ta Suriye'den Lübnan'a kaçakçılık reklamı

Dünyada milyonlarca insanın kullandığı TikTok uygulamasındaki bir hesapta, Suriye'de rejim tarafından aranan kişilerin Lübnan'a belirli bir ücret karşılığı kaçırıldığına ilişkin reklam görüntüleri paylaşıldı.

Dünyada milyonlarca insanın kullandığı TikTok uygulamasındaki bir hesapta, Suriye'de rejim tarafından aranan kişilerin Lübnan'a belirli bir ücret karşılığı kaçırıldığına ilişkin reklam görüntüleri paylaşıldı.

Dünyada 800 milyon aktif kullanıcıya sahip video paylaşım uygulaması TikTok'taki bir hesapta, Suriye'de rejim tarafından aranan kişilerin Lübnan'a belirli bir ücret karşılığında kaçırıldığına ilişkin reklam videoları yayınlandı. Yayınlanan videolarda bazı araçların konvoy halinde ilerlediği görüldü. İnsan kaçakçılarının Suriye'nin Dera kentinden 400 dolar (2 bin 858 TL), Şam kentinden 200 dolar (1429 TL), Humus kentinden 150 dolar (1072 TL), Afrin'den ise 800 dolar (5 bin 717 TL) karşılığında Lübnan'ın başkenti Beyrut'a insanları taşıdıkları ifade edildi. Öte yandan, BM ve Uluslararası Kurtarma Komitesi 500 binin üzerinde kişinin, Suriye'deki 10 yıllık iç savaş sırasında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

5.5 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLMİŞTİ

5 buçuk milyon Suriyeli mülteci Ürdün, Lübnan, Irak ve Mısır'a kaçtı ve 6,6 milyonu ülke sınırları içinde yerinden edilmişti. Bunların 3,6 milyonu Türkiye'ye, 950 bini Lübnan'a, 670 bini de Ürdün'e sığınmıştı. Yine 1 milyona yakın Suriyeli, Avrupa ülkelerine kaçmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı