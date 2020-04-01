TikTok'ta #Evdeyiz Akımı Başladı
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Aleyna Tilki, Koronavirüs, Teknoloji

TikTok'ta #Evdeyiz Akımı Başladı

Dünya genelinde kullanıcılar tarafından eğlenceli videolar çekmek için kullanılan TikTok'ta yeni akım başlatıldı.

Ünlülerden Evdeyiz Çağrısı!

Koronavirüs nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalı için çağrılar yapılmakta.

01.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:49
TikTok'ta #Evdeyiz Akımı Başladı

Dünya genelinde kullanıcılar tarafından eğlenceli videolar çekmek için kullanılan TikTok'ta yeni akım başlatıldı.

Ünlülerden Evdeyiz Çağrısı!

Koronavirüs nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalı için çağrılar yapılmakta. TikTok'ta yapılan bu çağrıya destek olmak için #Evdeyiz akımını başlattı. #Evdeyiz akımında paylaşılan videolarda evde yapılabilecek çeşitli aktiviteler öne çıkıyor.

CZN Burak, Aleyna Tilki ve Duygu Özaslan başta olmak üzere pek çok ünlü bu akıma destek vermeye başladı. TikTok uygulamasının sağ üst kısmına Covid-19 hakkında bilgilendirme butonu eklendi. Şirket bunun yanında Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) COVID-19 Dayanışma Fonuna 10 milyon dolar bağışta bulundu.

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan TikTok'u cihazınıza indirebilirsiniz. Tamindir'in TikTok hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Dünya genelinde tespit edilen vaka sayısının 873.767 olduğu açıklandı. Dünya genelinde koronavirüsten dolayı 43.288 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İyileşen hasta sayısının da 184.771 olduğu bilgisi paylaşıldı. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.

Kaynak: Tamindir

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