TikTok'ta dikkat çeken paylaşımlar yapan cumhuriyet savcısı gündem oldu
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika
TikTok hesabında şarkılar söylediği, spor yaptığı yaptığı anlara ait paylaşımlarda bulunan Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, sosyal medyada gündem oldu. Dikkat çeken videolarının yayılması sonrasında savcı, TikTok hesabını kapattı.
Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, sosyal medya platformlarından TikTok'ta çektiği eğlenceli videolar ile gündeme oturdu.
ŞARKI SÖYLEYİP SPOR YAPIYOR
Savcının şarkılar söylerken, spor yaparken paylaştığı çeşitli videolar sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Yoğun ilgi gören paylaşımlar, beğeni topladı.
HESABINI KAPATTI
Bu gelişmeyle birlikte söz konusu paylaşımlar da sosyal medyada gündem oldu. Beklemediği kadar ilgi gören Savcı Saltabaş'ın Tiktok hesabını kapattığı öğrenildi.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet