TikTok'ta dikkat çeken paylaşımlar yapan cumhuriyet savcısı gündem oldu - Haberler
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TikTok'ta dikkat çeken paylaşımlar yapan cumhuriyet savcısı gündem oldu

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

TikTok hesabında şarkılar söylediği, spor yaptığı yaptığı anlara ait paylaşımlarda bulunan Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, sosyal medyada gündem oldu. Dikkat çeken videolarının yayılması sonrasında savcı, TikTok hesabını kapattı.

Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, sosyal medya platformlarından TikTok'ta çektiği eğlenceli videolar ile gündeme oturdu.

ŞARKI SÖYLEYİP SPOR YAPIYOR

Savcının şarkılar söylerken, spor yaparken paylaştığı çeşitli videolar sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Yoğun ilgi gören paylaşımlar, beğeni topladı.

HESABINI KAPATTI

Bu gelişmeyle birlikte söz konusu paylaşımlar da sosyal medyada gündem oldu. Beklemediği kadar ilgi gören Savcı Saltabaş'ın Tiktok hesabını kapattığı öğrenildi.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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