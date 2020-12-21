Tiktok'ta 2020'nin En İyileri Belli Oldu
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Tiktok'ta 2020'nin En İyileri Belli Oldu

21.12.2020 06:43 | Son Güncelleme: 21.12.2020 06:47
Tiktok'ta 2020'nin En İyileri Belli Oldu

2020 yılında sosyal hayatın durma noktasına gelmesiyle, dijital dünyada harcanan zaman epey arttı.

2020 yılında sosyal hayatın durma noktasına gelmesiyle, dijital dünyada harcanan zaman epey arttı.

TikTok; yıl boyunca insanların neşelenmeleri, yaratıcılıklarını sergilemeleri ve stres atmaları için en önemli platformlardan biri oldu.

Kullanıcılar, özellikle karantina sebebiyle evde zaman geçirilen bu süreçte TikTok'ta eğlence, müzik ve dansın yanı sıra birbirinden lezzetli tarifler, evde yapılabilecek spor antrenmanları, İngilizce eğitim gibi pek çok eğitici içeriklerle de keyifli zaman geçirdiler.

Platform içinde gerçekleşen sosyal sorumluluk kampanyalarına destek vererek farkındalık yaratmak için birleştiler.

Bu zorlu yılda insanlara mutluluk ve neşe getirerek pozitif kalmalarına destek olan TikTok'ta yılın en iyi içerikleri belirlendi.

En popüler 10 kampanya

TikTok'un 2020'de gerçekleştirdiği evde yapılabilecek aktivite önerileri, kendin yap önerileri, müzik ve yemek içerikleri özel kampanyaları çok ilgi gördü.

Kullanıcıların katılmaktan en çok keyif aldığı, en popüler kampanyalar:

TikTok'ta en popüler şarkılar!

TikTok, müziğin yeni yeteneklerinin geniş kitlelere ulaşması ve özgün eserlerini sergilemeleri için önemli bir platform haline geldi. Kullanıcıların paylaşımlarında en çok tercih ettikleri müzikler:

Kaynak: Space Mag Türkiye

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