TikTok şeffaflık raporu: En fazla hesap silme talep eden ülkeler Hindistan ve ABD
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TikTok şeffaflık raporu: En fazla hesap silme talep eden ülkeler Hindistan ve ABD

Kısa video paylaşım sitesi TikTok, 2019'un birinci yarısına ait ilk 'şeffaflık raporunu' açıkladı. Buna göre Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) TikTok'tan kullanıcılarıyla ilgili en fazla bilgi ve hesap silme talep eden ülkeler oldu.

01.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 22:22
TikTok şeffaflık raporu: En fazla hesap silme talep eden ülkeler Hindistan ve ABD

Çinli kısa paylaşım sitesi TikTok, 2019'un birinci yarısına ait ilk 'şeffaflık raporunu' açıkladı. Buna göre ve (ABD) TikTok'tan kullanıcılarıyla ilgili en fazla bilgi ve hesap silme talep eden ülkeler oldu.


Geçtiğimiz yıl 1 Ocak'tan 30 Haziran'a kadarki dönemde Yeni Delhi yönetimi, TikTok'tan 107 kullanıcının verileri hakkında bilgi istedi, onlardan 11'inin hesabının silinmesini talep etti. Tiktok, bu kullanıcıların yaklaşık yarısıyla ilgili verileri karşı tarafa iletti. Ayrıca 8 hesap kısıtlandı ya da silindi; dört içerik de kaldırıldı ya da kısıtlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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