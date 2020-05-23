TikTok Saldırıya Uğradı: Google Play Store Puanı Diplerde
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TikTok Saldırıya Uğradı: Google Play Store Puanı Diplerde

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından TikTok saldırıya uğradı.

TikTok Saldırıya Uğradı: Google Play Store Puanı Diplerde
23.05.2020 03:45 | Son Güncelleme: 23.05.2020 03:48

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından TikTok saldırıya uğradı. Saldırıda etkisi olan en büyük nedenlerden birisi de geçenlerde yayınlanan asit içerikli kadına şiddet videosu. Bakalım firma nasıl bir saldırı yaşadı.

Sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye bölmeyi başaran TikTok platformu, yine gündemden düşmüyor. Dünya nüfusunun neredeyse yarısı bu platforma büyük bir destek verirken, diğer yarısı ise adeta nefret ediyor. Şirketin bu nedenle saldırıya çok açık olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde ibret verici bir saldırı yaşandı.

TikTok Google Play Store puanı dibe düştü

Sosyal medya kullanıcıları TikTok'u, YouTube'daki "YouTube vs TikTok: The End" başlıklı bir video nedeniyle PlayStore'da 'bir yıldız' bombardımanına tuttu. Büyük bir yara alan TikTok firması "1.6" puana kadar düştü.

Bu platform içerisinde yer alan asitli kadına şiddet videoları çok sert tepki aldı. Kadınlara karşı yapılacak bu tür saldırıların önünü açabileceği herkes tarafından vurgulanıyor. Hem kadın hakları savunucuları, hem de sosyal medya analistleri sert eleştirilerde bulundu.

Henüz o tepkilerin ve eleştirilerin dozu düşmemişken, yeni bir gündem yaratıldı. Bu gündeme göre TikTok platformunun Google Play Store'dan tamamen kaldırılması gerekiyor. Şimdilik bu saldırı sadece Android üzerinden yapıldı. Apple Store içerisindeki puanı 4.8 olarak devam ediyor. Peki sizin TikTok hakkındaki görüşleriniz neler? Yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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