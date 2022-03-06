TikTok Rusya'da bazı hizmetlerini askıya aldı

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok, "sahte haber" yasası nedeniyle Rusya'da bazı hizmetlerini askıya aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 11'inci gününe girerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşına dair "sahte haber" yayanlara 15 yıl hapis cezasına onay verilmesine izin veren yasayı onaylamıştı. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok, Rusya'nın "sahte haber" yasası nedeniyle Rusya'da bazı hizmetlerini askıya aldı.

TikTok tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Çalışanlarımızın ve kullanıcılarımızın güvenliği en yüksek önceliğimiz olmaya devam ediyor. Rusya'nın yeni 'sahte haber' yasası ışığında, bu yasanın güvenlik etkilerini gözden geçirirken, video hizmetimize canlı akışı ve yeni içerik dağıtımını askıya almaktan başka seçeneğimiz yok" ifadeleri kullanılarak, "Uygulama içi mesajlaşma hizmetimiz etkilenmeyecek" denildi.

Açıklamada, "Güvenlik birinci önceliğimiz olarak hizmetlerimize ne zaman tam olarak devam edebileceğimizi belirlemek için Rusya'daki gelişen koşulları değerlendirmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan söz konusu yasanın onaylanmasının ardından CNN, Bloomberg, BBC ve ZDF gibi birçok Batılı medya kuruluşu Rusya'da yayınlarını durdurmuştu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel