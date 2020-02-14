: TikTok: Müzik endüstrisinin turbo motoru

14.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:46

Sosyal medya platformu TikTok veya Çin'de bilinen adıyla Douyin, 800 milyon kullanıcı ve 614 milyon download ile 2019'da dünyada en popüler üçüncü uygulama oldu. Kısa videolar yükleyip altına müzik yerleştirebilinen bu platform, müzik piyasasına adım atmak isteyen genç yetenekler için büyük bir şans.

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