TikTok Murat Dalkılıç konseri izle! Tiktok yılbaşı konserleri izleme linki! Murat Dalkılıç TikTok hesabı ne? #yeniyılda TikTok heyecanı

Yeni yıla girerken birçok mecrada eğlenceli içerikler oluşturuluyor. Televizyon ekranlarında yer alacak programların dışında, internet platformlarında da birbirinden farklı içerikle yer alacak. Bunlardan biri de Tiktok yılbaşı konserleri. Murat Dalkılıç'ın da yer alacağı TikTok Yılbaşı 2021 konserlerini izlemek için detaylar haberimizde yer alıyor.

2020 yılının bitimine saatler kala birbirinden güzel içerikler tanıtılmaya devam ediyor. Bunlardan biri de TikTok yılbaşı konserleri oldu. Birbirinden ünlü isimlerin yer alacağı TikTok yılbaşı konserleri için merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

2021 TIKTOK YILBAŞI KONSERLERİNDE KİMLER VAR, KAÇTA BAŞLIYOR?

Dünyanın önde gelen internet platformlarından olan kısa video paylaşım uygulaması TikTok, en sevilen TikTok içerik üreticileri ve özel konuklarıyla yeni yıla ev rahatlığında bir geri sayım için özel bir Yılbaşı şovudüzenledi.

Yılbaşı günü 22:00'da başlayacak ve gece yarısına kadar sürecek gösterinin sunuculuğunu TV8'de pek çok program sunan Saadet Özsırkıntı üstlenecek. Gecede müzik, dans, yemek, moda, talk show ve canlı sohbet gibi pek çok eğlenceli konuyla dolu olacak.

Eğlencenin tavan yapacağı gecede ünlü isimler ve TikTok ve Avrupa Müzik işbirliğiyle düzenlenen Parlayan Yıldızlar yarışmasının kazananları canlı yayında performans sergileyecek. TikTok'un en sevilen içerik üreticileri de canlı yayında şovlarını sergileyecek.

Eğlence ilk olarak ünlü pop sanatçısı Murat Dalkılıç'ın canlı konseriyle başlayacak. Ardından Parlayan Yıldızlar yarışmasını kazanan Ahsen Ertosun bir müzik performansı gerçekleştirecek. Gece ünlü isimlerle devam edecek. Popüler sanatçı Cem Belevi'nin de TikTok yeni yıl etkinliğine özel canlı konser vereceği geceye genç pop sanatçıları Hadise ve Bahadır Tatlıöz de şarkılarıyla geceye eşlik edecek. TikTok'un sevilen içerik üreticisi Ece Mumay da bir şarkıyla eğlenceye katılırken, CZN Burak da meşhur yemeklerinden birini sergileyecek.

MURAT DALKILIÇ TİKTOK HESABI VAR MI?

Murat Dalkılıç, pek çok sosyal medya hesabını kullanan ünlülerden biri. TikTok hesabında kullanıcı adı ise muratdalkilicolarak geçiyor. Buraya tıklayarak Murat Dalkılıç'ın TikTok hesabına ulaşabilirsiniz.

TIKTOK MURAT DALKILIÇ YILBAŞI KONSERİ NEREDEN İZLENİR?