TikTok, Mayıs Ayının En Çok İndirilen Mobil Uygulaması Oldu
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TikTok, Mayıs Ayının En Çok İndirilen Mobil Uygulaması Oldu

Sensor Tower'ın paylaştığı verilere göre, TikTok Mayıs ayında en çok indirilen mobil uygulama oldu. Dünya genelinde TikTok yüklemelerinin çoğunluğunu Hindistan'ın oluşturması dikkat çekiyor.

TikTok, Mayıs Ayının En Çok İndirilen Mobil Uygulaması Oldu
03.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:50

Sensor Tower'ın paylaştığı verilere göre, TikTok Mayıs ayında en çok indirilen mobil uygulama oldu. Dünya genelinde TikTok yüklemelerinin çoğunluğunu Hindistan'ın oluşturması dikkat çekiyor. Güncel TikTok indirme rakamları haberimizde.

111.9 Milyon İndirme ile TikTok Lider!

Çinli şirketler son zamanlarda tartışmaların merkezinde. En çok Huawei'nin Amerika ile olan sorunu konuşuluyor ancak Tiktok da şu anda tartışmaların merkezinde olan popüler bir Çinli şirket. TikTok hakkında tartışmalar ve suçlamaların ardı arkası kesilmemesine rağmen pazarda hala çok iyi konumda. Sensor Tower istatistiklerine göre, oyunlar dışında, TikTok, Mayıs 2020'de dünyanın en çok indirilen uygulaması. Yaklaşık 111.9 milyon indime ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla iki katından fazla yükleme sayısına ulaştı.

TikTok Yüklemelerinin Çoğu Hindistan'dan

İstatistiklere göre, Mayıs ayında TikTok indirme ve yükleme işlemini en çok gerçekleştiren ülke Hindistan. Toplam indirmenin yüzde 20'si Hindistan hesapları oluştururken, Amerikalı üst düzey yetkililerin "TikTok indirmeyin, TikTok yüklemeyin!" uyarılarına rağmen toplam TikTok yüklemesinin yüzde 9.3'ünü Amerika oluşturuyor. Platform bazında, TikTok Android mağazasında en çok indirilen uygulama olurken, iOS mağazasında ikinci sırada yer aldı. Apple App Store'da en çok indirilen uygulama Zoom oldu.

TikTok Benzeri Uygulamalar da Popüler!

Sensor Tower'ın daha önce yayınladığı verilere göre, 2020 Nisan ayında Douyin ve TikTok'un diğer yabancı versiyonları globalde (App Store ve Google Play toplam) 78 milyon dolardan (geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 10 kat artış) fazla gelir elde etti. Buna ek olarak, uygulama küresel mobil uygulama gelir listesinin de şampiyonu oldu. Gelirlerin büyük bölümü Çin pazarından (yüzde 86.6). Yüzde 8.2 Amerika pazarından geliyor.

Sensor Tower raporu ayrıca TikTok'un 2019 son çeyreğinde olağanüstü iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor. 2019'un ikinci çeyreği hariç tüm çeyreklerde dünyanın en çok indirilen uygulamaları arasına girdi. 2019'da 700 milyon kez indirildi.

Kaynak: Tamindir

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