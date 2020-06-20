TikTok Listenizdeki Videolar Nasıl Belirleniyor! Platform Sistemi Deşifre Oldu Birçok kişi TikTok listesindeki videolar konusunda biraz kafa karışıklığı yaşıyordu.

Birçok kişi TikTok listesindeki videolar konusunda biraz kafa karışıklığı yaşıyordu. Özellikle de vaktinin büyük bir bölümünü burada harcayanlar kendilerine önerilen içeriklerin neye göre sıralandığı bilmiyordu. Şimdi ise biraz da olsa bazı detaylar anlaşılmış oldu.

Geçtiğimiz günlerde TikTok bununla ilgili bir açıklama yaptı ve böylece kafalardaki soru işareti yerini daha dikkatli olmaya bıraktı. En çok gençlerin uğradığı ve çeşitli içerikler yüklediği uygulama, dünyanın en çok tercih edilenleri arasında yer alıyor. Hatta sırf bu yüzden ABD radarına takılmıştı ve ülkede yasaklanıp yasaklanmaması gerektiği tartışmalara neden olmuştu. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen videoların listelenmesine bir göz atalım.

TikTok listenizdeki videolar rastlantısal değil

Öncelikle bu uygulamanın sizin beğendiğiniz ve beğenmediğiniz videolara göre sıralama yaptığını belirtelim. Yani diyelim ki TikTok uygulamasını seçtiniz ve buradaki videolardan bazılarının beğenip bazılarını beğenmediğinizi söylediğiniz. Bu durumda platform akışını yeniden düzenleyecektir.

Kafalarda soru işareti bırakan bir diğer sıralama ölçütü ise yorumlarınız ve aktivitelerinizdir. Örneğin videolara yaptığınız yorumlar veya herhangi bir türe ait sayfalara olan beğenileriniz sistem tarafından algılanıyor. TikTok algoritmaları bunlara göre karşınıza video listesi çıkarıyor.

Bu platform ile ilgili verilebilecek son detay, çeşitlilik sağlamaya çalışmasıdır. Aynı türdeki veya aynı kişiden gelen videolar kesinlikle ardı ardına paylaşılmaz. Eğer herhangi bir bilgi alanından veya kişiden video paylaşılmışsa en az birkaç tane videodan sonra yine benzer içerikler önerilebilir. TikTok uygulamasının algoritmaları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.