Tiktok kapatılacak mı? Tiktok yasaklanıyor mu? Tiktok neden ceza aldı?

Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeyen bazı sosyal medya devlerine 30 milyon Türk Lirası ceza kesildi. Peki Tiktok kapatılacak mı? Tiktok yasaklanıyor mu? Tiktok'a ne kadar ceza kesildi? Tiktok kimin, ne zaman kuruldu? Detaylı bilgiler haberimizde...

Bazı şartları yerine getirmeyen Facebook, Twitter, Tiktok, Youtube vb. gibi sitelere ceza kesildi. Peki Tiktok kaç TL ceza yedi? Tiktok kapanıyor mu, yasaklanacak mı? Tiktok hakkında alınan kararlar nelerdir? Erdoğan'ın açıklaması ne?

TİKTOK NEDEN CEZA ALDI?

Türkiye'nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram'a ikinci yaptırım olan 30'ar milyon TL'lik cezalar kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde dev şirketlere gözdağı vermiş ve "Vatandaşlarımızın haklarını korumayı sürdüreceğiz" demişti.

TİKTOK KAÇ TL CEZA ALDI?

Buna göre Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram şirketlerine 30 'ar milyon Türk Lirası ceza kesildi. Haliyle Tiktok 'da 30 milyon ceza aldı. Toplam 5 firmaya verilen cezaların toplamı 150 milyon TL 'dir.

TİKTOK KAPANIYOR MU?

Sosyal medya siteleri için gündemde kapatma kararı yer almıyor. Fakat ilerleyen günlerde reklam konularında bazı yasaklar gelebilir.

TİKTOK YASAKLANACAK MI?

Şirketlere belirtilen sürede bildirim yapmadıkları için geçen ay 10 milyon TL'lik cezalar kesilmişti. Şirketler temsilci bildirmeme tavırlarını sürdürürlerse, gelecek ay Türkiye'deki vergi mükelleflerinin söz konusu şirketlere reklam vermesi yasaklanacak.

Reklam yasağının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketler hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Bu ceza da yüzde 90'a kadar artabilecek.

Şirketler cezanın ardından 1 ay içinde, temsilci bildirir ve cezayı öderlerse cezalar 4'te 1 oranında düşecek.

Kısacası ilerleyen günlerde bazı sosyal medya sitelerine reklam yasağı getirilebilir. Fakat dediğimiz gibi bunun dışında herhangi bir kapatma, kısıtlama ve yasaklama gündemde yer almamaktadır.