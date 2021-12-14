TikTok kapanacak mı? Tiktok yasaklanıyor mu? TikTok yasaklandı mı?

Tiktok kapanacak mı? TikTok yasaklanacak mı? sorusu günün en çok aratılan soruları arasına girdi. Eğlenceli video ve mesajların yayınlandığı TikTok uygulamasının ülkemizde milyonlarca kullanıcısı bulunuyor.Sosyal medyada dolaşan TikTok'un kapatılacağı iddiaları kullanıcıları endişelendirdi. Sosyal medyadaki TikTok'un kapatılacağı iddiaları sonrası TikTok kapanacak mı? TikTok yasaklanacak mı? sorusu en çok aratılan sorulardan oldu.

TİKTOK YASAKLANACAK MI?

Türkiye'de en çok kullanılan uygulamalardan olan TikTok'un kapatılacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz aylarda Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) sosyal medya platformu TikTok hakkında veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen soruşturma başlatmıştı. TikTok'un kapatılacağı iddiasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

TİKTOK NEDİR?

Kendini küresel bir video topluluğu olarak tanımlayan TikTok ile kullanıcılar, kendi kısa videolarını oluşturup, paylaşabiliyor. Kullanıcılar, videolarına, özel efekt filtreleri, eğlenceli etiketler ve çıkartmalar ile sevdikleri müzikleri veya sesleri ekleyelebiliyor.

Video klipleri kırpmak, kesmek, birleştirmek ve kopyalamak için düzenleme araçları da sunan TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat ve Vine gibi uygulamaların kesişiminde kısa ve anlık videolara odaklanan bir platform. TikTok'taki videolar 15 saniye ile sınırlı ancak daha uzun hikayeler oluşturmak için videolar birbirine eklenebiliyor..

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