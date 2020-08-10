TikTok'ın ABD'deki Vakti Daralıyor
Gençler arasında yaygın şekilde kullanılan kısa video paylaşım uygulaması TikTok'un ait olduğu şirketin Çin menşeili olması Trump yönetiminde ulusal güvenlik kaygılarını arttırdı; kısıtlamalar başladı.
10.08.2020 10:44 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:27
Gençler arasında yaygın şekilde kullanılan kısa video paylaşım uygulaması TikTok'un ait olduğu şirketin Çin menşeili olması Trump yönetiminde ulusal güvenlik kaygılarını arttırdı; kısıtlamalar başladı. TikTok'un yasaklanmamasının tek yolu ise bir ABD şirketince satın alınması. Son tarih 15 Eylül.
Kaynak: DailyMotion.com