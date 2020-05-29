TikTok için hokkabazlık yaparken orman yangını çıkardı
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TikTok için hokkabazlık yaparken orman yangını çıkardı

Meksika'da geçen haftaki orman yangınını sosyal paylaşım sitesi TikTok için video çekmeye çalışan bir kişinin çıkardığı iddia edildi.

TikTok için hokkabazlık yaparken orman yangını çıkardı
29.05.2020 23:13 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:13

Meksika'da geçen haftaki orman yangınını sosyal paylaşım sitesi TikTok için video çekmeye çalışan bir kişinin çıkardığı iddia edildi.

Yerel basına göre, Meksika'nın Morelos eyaletine bağlı Tepoztlan kasabasındaki çıkan orman yangınına TikTok için video çekmeye çalışan bir kişi neden oldu.

Yangının 25 yaşındaki bir kadının ateş toplarıyla hokkabazlık yaptığı sırada başladığı öne sürüldü.

Ulusal Ormancılık Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise yanan alanın Milli Park statüsünde olduğu, yangına sebep olan kişinin 10 yıla kadar hapis ya da yüksek miktarda para cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Ülkede geçen hafta başlayan orman yangınında 3 günde 60 hektarlık alan kül oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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