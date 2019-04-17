Tiktok: Hindistan, Video Paylaşım Uygulamasını Yasakladı

Hindistan, dünya genelinde 500 milyon kullanıcısı olduğu belirtilen video paylaşım uygulaması Tiktok'u yasakladı.

Hükümet, Çennai Yüksek Mahkemesi'nin, 3 Nisan'da uygulamanın porno içeriğin yayılmasına neden olduğuna ilişkin kararının ardından Google ve Apple'dan Tiktok'u sanal uygulama mağazalarından kaldırmasını istedi.

Google karara uyarken, Apple henüz uygulamayı kaldırmadı.

Tiktok porno içerik yaydığı suçlamasıyla Şubat'ta komşu ülke Bangladeş'te de yasaklanmıştı. Tiktok'un sahibi olan Çin merkezli ByteDance şirketi, yasa dışı olarak çocukların bilgilerini topladığı gerekçesiyle ABD'de 5,7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Tiktok'un Hindistan'da 120 milyon kullanıcısı var.

Kullanıcıların kısa videolar çekip paylaşmasını sağlayan uygulamayı daha önce telefonlarına indirenlere yönelik henüz bir engelleme yok.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, kararın askıya alınması için Tiktok'un yaptığı başvuruyu reddetti. Bir sonraki duruşma 22 Nisan'da görülecek.

Tiktok'un açıklamasında "Hindistan adalet sistemine güveniyoruz. Sonucun Hindistan'daki aylık 120 milyon kullanıcımızı memnun edeceği konusunda iyimseriz" denildi.

'Pedofili ve pornografiyi özendiriyor'

Chennai'daki dava uygulamanın pedofiliyi ve pornografiyi özendirdiğini savunan bir grup aktivist tarafından açılmıştı.

Tiktok, 15 saniyelik videolarıyla özellikle ergenlik çağındaki kişiler arasında Facebook, Instagram ve diğer sosyal paylaşım sitelerinin en önemli rakibi haline gelmişti.

Tiktok, baskılar üzerine geçen Temmuz'dan bu yana Hindistan'da kullanıcı sözleşmesine aykırı olan altı milyon videoyu kaldırdı.

Şirketin açıklamasında bu önlemlerin, "Tiktok'un Hindistanlı kullanıcılar arasında güvenli ve pozitif bir platform olarak kalmasını sağlamak amacıyla" alındığını duyurdu.

Ancak bu adım Hindistan'da Tiktok'la ilgili tartışmaları dindirmedi.

Hindistan polisine göre Pazar günü 19 yaşındaki bir kişi, Tiktok için tabancayla poz veren arkadaşı tarafından kazayla vurularak hayatını kaybetti.