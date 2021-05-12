TikTok hayatımı değiştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TikTok hayatımı değiştirdi

TikTok hayatımı değiştirdi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Alexone Özel'in başarılar hayatı, Tatvan'da başladı.

Alexone Özel'in başarılar hayatı, Tatvan'da başladı. 6 yıl İngiltere'de yaşayan ve Londra'nın dünyaca ünlü film okulu London Film School'da Yönetmenlik eğitimi alan 39 yaşındaki Özel, Türkiye'ye döndüğünde Kuşadası'na yerleşti ve profesyonel kariyerine DJ-prodüktör olarak start verdi. Ardından eğitimini aldığı işi yapma kararı alarak klip yönetmenliğine başlayan Özel'in yolu, yıldızlarla kesişti.

60 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

 2021'in ocak ayında TikTok mecrasına giriş yapan Alexone Özel, kariyerinde yepyeni bir sayfa açtı. Özel'in TikTok için ürettiği içerikler dikkat çekti. İçerikleri 60 milyon kişi tarafından çeşitli sosyal platformlarda kullanılan Alexone Özel, TikTok'ta canlı talk show'lar da yapmaya başladı. Her şovu 400 bin izleyiciye ulaşan Özel, TikTok'un en iyi içerik üreticileri listesinde ilk 10'a yerleşti.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak İlham Aliyev Aykut Erdoğdu Fahrettin Altun
Magazin Seda Sayan Özcan Deniz Demet Akalın Burak Sergen
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Cüneyt Çakır Ali Tandoğan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TikTok hayatımı değiştirdi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 16:45:40. #1.14#

title