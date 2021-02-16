TikTok hakkında inceleme talebi
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TikTok hakkında inceleme talebi

16.02.2021 14:12 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:17
TikTok hakkında inceleme talebi

Avrupa Tüketiciler Birliği, çocuk ve gençler arasında yaygın olan kısa video uygulaması TikTok'u gizli reklam ve tüketici haklarını ihlal etmekle suçladı.

Avrupa Tüketiciler Birliği, çocuk ve gençler arasında yaygın olan kısa video uygulaması TikTok'u gizli reklam ve tüketici haklarını ihlal etmekle suçladı.Avrupa Tüketiciler Birliği (Beuc), kısa video uygulaması TikTok hakkında, kullanıcıların haklarının kapsamlı bir şekilde ihlal edildiği gerekçesiyle AB Komisyonu ve ulusal tüketici koruma kurumlarına şikayette bulundu.

Avrupa'da 32 ülkeden 44 tüketici koruma derneğini çatısı altında toplayan Beuc'dan yapılan açıklamada, özellikle çocuklar ve gençler tarafından yaygın olarak kullanılan uygulamanın AB'de geçerli tüketici haklarını çeşitli yönlerden ihlal ettiği ve çocukları gizli reklam ve uygunsuz/zararlı içeriklerden korumada yetersiz kaldığı tespitinde bulunuldu.

Kurum tarafından yapılan incelemede TikTok'un kullanım koşulları ve telif hakları koşullarının net ve adil olmadığı, yoruma açık maddelerle kullanıcıların aleyhine ve TikTok'un lehine işlediği belirtildi. Uygulamanın, kullanıcıların yayınladığı videoların dağıtımı ve kopyalanması hakkını herhangi bir ödeme yapmadan geri döndürülemez bir şekilde kendine sağladığına da yer verildi.

Gizli reklam ve kişisel veriler

TikTok'un kendisine reklam vermek isteyen şirketlere yaptığı pazarlama tekliflerinin gizli reklama girdiğine işaret eden Beuc, kullanıcıların belirli ürünlerle ilgili içerik üretmeye yönlendirilmesini örnek verdi.

Kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımındaki uygulamaların da yanlış yönlendirici olduğunu belirten Beuc, hangi verilerin ne amaçla ve ne tür bir hukuki dayanakla toplandığına dair, özellikle de çocuk ve gençlerin anlayacağı şekilde net bir bilgilendirme yapılmadığını kaydetti.

Yetkilileri harekete geçmeye çağıran Beuc, TikTok'un politika ve uygulamaları konusunda kapsamlı bir inceleme başlatılmasını talep etti.

Beuc Genel Direktörü Monique Goyens, TikTok'un birkaç yıl içinde Avrupa'da milyonlarca kişinin kullandığı en popüler sosyal medya uygulamalarından biri haline geldiğine işaret ederek "Çocuklar TikTok'u seviyor ama şirket onları korumak için birşey yapmıyor. Çocuklarımızın gizli reklam istilasına maruz kalmalarını ya da sadece biraz eğlenmek isterken bilmeden reklam panolarına dönüştürülmelerini istemiyoruz" diye konuştu.

DW/BK,TY

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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