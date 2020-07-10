TikTok Güvenlik Endişelerinden Dolayı Çin'den Ayrılıyor TikTok tüm dünyada yasaklarla ve veri toplama iddialarıyla karşı karşıya ve çoğu Çin kökenli olmasından kaynaklanıyor.

TikTok tüm dünyada yasaklarla ve veri toplama iddialarıyla karşı karşıya ve çoğu Çin kökenli olmasından kaynaklanıyor. Fakat uygulamanın ana şirketi Bytedance'ın aldığı karara göre daha küresel bir kimlik oluşturmak için şirketin Çin dışına taşınması gündemde.

Wall Street Journal'ın bir raporuna göre, Bytedance kurumsal yapısında yeni bir revizyona gidiyor. TikTok'un yönetim ofisinin Çin dışına taşımanın yanı sıra kısa video uygulaması için yeni bir yönetim kurulu oluşturmayı da düşünüyor. Hatta daha önce eski Disney yöneticisi Kevin Mayer'i işe alarak küresel imaj oluşturmaya başlamıştı.

TikTok Çin merkezli olmaktan çıkacak

TikTok, dünyaya gerçekten küresel bir uygulama olduğunu göstermek ve güvenlik endişelerini dinlendirmek için hızlı bir şekilde hareket etmek zorunda iken halihazırda Hindistan'da yasaklanmış durumda. Geçtiğimiz günlerde ABD'de de yasaklanması gündeme gelen TikTok'un şaşırtıcı olarak en çok veri talebini ABD'den aldığını söylemesi akılları karıştırmıştı.

Ülkemizde de tartışma konusu haline gelen TikTok, pek çok defa Çin hükümetine veri transferi yapmadığını ve ülke verilerinin bölgelere özel olarak korunduğunu aktarmıştı. Şimdi de kendi anavatanı Çin'den ayrılmayı düşünen sosyal medya devinin yasaklara karşı neler yapabileceğini göreceğiz.

Kaynak: Tamindir